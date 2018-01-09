اجتماع لعمداء كليات التقنية ومعاهد التعليم التقني والفني .
الثلاثاء ، 09- 01- 2018 - 12:17:00
طرابلس 9 يناير 2018 ( وال ) - عقد عمداء الكليات التقنية ومعاهد
التعليم التقني والفني الاجتماع الاول لهذا العام 2018 بطرابلس برئاسة
الدكتور "عادل زنداح " رئيس لجنة إدارة الهيئة الوطنية للتعليم التقني
والفني لمناقشة سبل وضع إستراتيجية وخطط عمل لدعم مؤسسات التعليم التقني
والفني .
كما تناول الاجتماع الذي حضر جانبا منه الدكتور "عثمان عبدالجليل"
وزير التعليم ما أنجزته الهيئة خلال العمل الماضي (2017) واساهماتها في
تطوير ورقي التعليم التقني والفني ، وماقدمته الكليات التقنية والمعاهد
التقنية العليا والمعاهد الفنية المتوسطة من مخرجات لسوق العمل .
وأكد "د.عبدالجليل" حرص الوزارة وإهتمامها بالتعليم التقني والفني
لدوره الفعال في بناء ليبيا .. مضيفا أن ما يحتاجه الوطن خلال المرحلة
القادمة هو البناء والإعمار .
ودعا السيد الوزير إلى تشكيل لجنة من عمداء الكليات التقنية لوضع
إستراتيجية واضحة وخطط عمل لكي يتسنى للوزارة الوقوف على المختنقات
والمشاكل والعمل على دعم مؤسسات التعليم التقني والفني .
ومن جانبه أكد رئيس لجنة إدارة الهيئة د ( زنداح ) حرص الهيئة على تطوير
التعليم التقني والفني بجميع مؤسساته وإعداد خطة واضحة لما يواجه
التعليم التقني والفني من مشاكل وسبل تطويره لمواكبة كل المستجدات التي
تخص مجال التعليم التقني والفني .
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