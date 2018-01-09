اجتماع لعمداء كليات التقنية ومعاهد التعليم التقني والفني .





طرابلس 9 يناير 2018 ( وال ) - عقد عمداء الكليات التقنية ومعاهد

التعليم التقني والفني الاجتماع الاول لهذا العام 2018 بطرابلس برئاسة

الدكتور "عادل زنداح " رئيس لجنة إدارة الهيئة الوطنية للتعليم التقني

والفني لمناقشة سبل وضع إستراتيجية وخطط عمل لدعم مؤسسات التعليم التقني

والفني .

كما تناول الاجتماع الذي حضر جانبا منه الدكتور "عثمان عبدالجليل"

وزير التعليم ما أنجزته الهيئة خلال العمل الماضي (2017) واساهماتها في

تطوير ورقي التعليم التقني والفني ، وماقدمته الكليات التقنية والمعاهد

التقنية العليا والمعاهد الفنية المتوسطة من مخرجات لسوق العمل .

وأكد "د.عبدالجليل" حرص الوزارة وإهتمامها بالتعليم التقني والفني

لدوره الفعال في بناء ليبيا .. مضيفا أن ما يحتاجه الوطن خلال المرحلة

القادمة هو البناء والإعمار .

ودعا السيد الوزير إلى تشكيل لجنة من عمداء الكليات التقنية لوضع

إستراتيجية واضحة وخطط عمل لكي يتسنى للوزارة الوقوف على المختنقات

والمشاكل والعمل على دعم مؤسسات التعليم التقني والفني .

ومن جانبه أكد رئيس لجنة إدارة الهيئة د ( زنداح ) حرص الهيئة على تطوير

التعليم التقني والفني بجميع مؤسساته وإعداد خطة واضحة لما يواجه

التعليم التقني والفني من مشاكل وسبل تطويره لمواكبة كل المستجدات التي

تخص مجال التعليم التقني والفني .

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