تراجع الذهب وسط توقعات رفع الفائدة الأمريكية.





سنغافورة 9 يناير 2018 (وال) - تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء وسط

توقعات لزيادات جديدة في أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 2ر0 بالمئة إلى 86ر1317 دولار

للأوقية . وفي الأسبوع الماضي، لامس المعدن أعلى مستوياته منذ 15 سبتمبر

عند 86ر1325 دولار للأوقية.

ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 1ر0 بالمئة إلى 90ر1318 دولار

للأوقية.

وبلغ الدولار أعلى مستوى له فيما يزيد على أسبوع أمام سلة من العملات

الرئيسية الأخرى يوم الاثنين.واستقر مؤشر الدولار عند342ر92 اليوم

الثلاثاء.

يراهن المستثمرون على زيادات جديدة لأسعار الفائدة الأمريكية بعد صدور

بيانات الوظائف يوم الجمعة والتي لم تقدم أي مبررات لتغيير توقعات تشديد

السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي.

ويتأثر الذهب كثيرا برفع أسعار الفائدة كونه يزيد من تكلفة الفرص

البديلة لحائزي المعدن الذي لا يدر عائدا بينما يعزز الدولار المقوم به

المعدن الأصفر.

وانخفض السعر الفوري للفضة 3ر0 بالمئة إلى 08ر17 دولار للأوقية .

وتراجع البلاتين 8ر0 بالمئة إلى 35ر964 دولار للأوقية، بعدما بلغ أعلى

مستوى له في ثلاثة أشهر ونصف الشهر يوم الاثنين عند 60ر973 دولار

للأوقية. وارتفع البلاديوم 7ر0 بالمئة إلى 22ر1108 دولار للأوقية، بعدما

بلغ مستوى قياسيا مرتفعا عند 40ر1111 دولار للأوقية.



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