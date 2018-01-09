بلدية زليتن تبدأ في تنفيذ التجربة الاسترشادية لتعزيز النظام الصحي بليبيا .





زليتن 09 يناير 2018 ( وال ) - قام وفد من إدارة الرعاية الصحيّة

الأولية بوزارة الصحة برفقة مندوب عن الإتحاد الأوروبي في الرعاية الصحية

الاولية الأثنين بزيارة إلى بلدية زليتن بإعتبارها إحدى البلديات

المستهدفة في التجربة الإسترشادية التي أطلقها الإتحاد الأوروبي لتعزيز

النظام الصحي بليبيا.

وإلتقى الوفد بقاعة ديوان البلدية عميد البلدية المكلف " مصطفى بن

عائشة " وأعضاء من المجلس البلدي والسيد مدير إدارة الخدمات الصحية ،

والمدير المساعد لمستشفى زليتن التعليمي والسادة مدراء المراكز الصحية

بزليتن .

وقدم فريق العمل الذي تم إختياره لتنفيذ التجربة الاسترشادية وحزمة

الخدمات الصحية ببلدية زليتن عرضاً لقاعدة البيانات المتوفرة بخصوص

المراكز الصحية بالبلدية وعدد حالات التردد والخدمات الصحية المقدمة .

وأكد عميد البلدية المكلف " مصطفى بن عائشة " على دعم البرنامج

بالإمكانيات المتوفرة لدى البلدية وتذليل الصعاب أمام تطبيق هذا البرنامج

بالبلدية .

ومن جانبه أوضح مدير إدرة الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة

الدكتور " غسان كرّيم " أن هذا البرنامج سيرسخ مبدأ اللامركزية في النظام

الصحي بليبيا ، مؤكداً على أن الاتجاه نحو تطبيق التجربة الاسترشادية

سيمكننا من الوصول لنظام صحي متكامل بإعتبار أن ميزانيات الدولة يجب أن

تُعد وفقا للخدمات المقدمة للسكان .

وقام الوفد في ختام الزيارة بجولة ميدانية لمجمع الحوريات وعدد من

المراكز الصحية بالبلدية والنظر عن قرب إلى جاهزية المراكز الصحية من حيث

المبنى والمعدات والمشغلات وحركة مرور المريض .

الجدير بالذكر أن الإتحاد الأوروبي إختار ستة مدن لتكون تجربةً

استرشادية لتنفيذ مشروع تعزيز النظام الصحي في ليبيا ، وهي سوق الجمعة

وغريان وبنغازي والزنتان وسبها إضافة إلى مدينة زليتن .

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