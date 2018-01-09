وفاة احد المتظاهرين في احتجاجات طبربة بتونس.





تونس 9 يناير 2018 ( وال ) - لقي أحد المتظاهرين المحتجين على

ارتفاع الأسعار والرافضين لتطبيق قانون مالية 2018 في تونس مصرعه مساء

أمس الاثنين خلال اشتباكات مع قوات الأمن وسط مدينة طبربة من ولاية

منوبة.

وكشفت وزارة الصحة التونسية في بيان لها مساء أمس، أنه تم تسجيل حالة

وفاة المواطن « خمسي اليفرني » البالغ من العمر 43 سنة من معتمدية طبربة

بعد تلقيه الاسعافات اللازمة بقسم الاستعجالي بمستشفى الرابطة بالعاصمة

تونس .

تجدر الإشارة إلى أن مواجهات بين الأمن وعدد من الشباب المحتج على

الزيادات الأخيرة في الأسعار تشهدها مدينة طبربة من ولاية منوبة، تم

خلالها اقتحام مقر المعتمدية .