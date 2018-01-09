إيقاف 44 شخصا بعد مواجهات ليلية شهدتها العديد من الولايات التونسية .





تونس 9 يناير 2018 ( وال ) - أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة

الداخلية التونسية « خليفة الشيباني » اليوم الثلاثاء أنه تم إيقاف 44

شخصا في حي التضامن والانطلاقة وولايتي قفصة والقصرين بعد مواجهات ليلية

شهدتها العديد من الولايات.

واوضح انه الوحدات الأمنية تمكنت من إيقاف 18 شخصا بحي الانطلاقة وحي

التضامن و16 آخرين بالقصرين فضلا عن إيقاف 10 أشخاص بقفصــة .

واستنكر الناطق باسم الداخلية عمليات السرقة والنهب والتخريب التي

طالت عددا من المنشآت العمومية والخاصة بالإضافة إلى حرق مقرات أمنية.