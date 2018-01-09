الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.





طرابلس 9 يناير 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا

خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الثلاثاء وفقاً للنشرة

الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



ملخص عام.

تقلبات جوية بداية من مساء اليوم على مناطق شمال غرب ليبيا مصحوبة

برياح نشطة إلى قوية على العديد من المناطق مع انخفاض ملحوظ في درجات

الحرارة وفرصة لسقوط أمطار متفرقة صباح الغد .



رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة.

السماء مغطاة جزئيا إلى كليا بالسحب ، والرياح جنوبية إلى جنوبية

شرقية معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوي تتراوح مابين (18-24) درجة

مئوية مع حدوث تقلبات جوية من مساء اليوم مصحوبة برياح قوية مع رياح

شمالية غربية قوية على المناطق الساحلية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

وفرصة لسقوط امطار متفرقة .



بن جواد - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - مراده.

السماء قليلة السحب تتكاثر يوم الغد ، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية

معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصــوى تتراوح مــابين (17-22) درجة

مئوية وتتحول الرياح يوم الغد إلى شمالية غربية نشطة السرعة على بعض

المناطق الساحلية مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وفرصة لسقوط امطار

متفرقة على مناطق سهل بنغازي والجبل الاخضر.



الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة.

السماء صافية إلى قليلة السحب ، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية خفيفة

إلى معتدلة السرعة تتحول من مساء اليوم إلى شمالية غربية معتدلة السرعة ،

ودرجـــــــات الحــرارة القصوى تتـراوح مابين (22-27) درجة مئوية وتسجل

انخفاضا ملحوظا خلال اليومين القادمين .



الكفرة - تازربو - السرير.

السماء صافية إلى قليلة السحب ، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة

إلى معتدلة السرعة تتحول مساء يوم الغد إلى جنوبية غربية إلى شمالية

غربية ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (20-23) درجة مئوية وتسجل

انخفاض ملحوظ يوم الخميس .

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