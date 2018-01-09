مدير إدارة النشاط المدرسي بوزارة التعليم يلتقي مدراء مكاتب النشاط بمنطقة الجبل الغربي .





غريان 09 يناير 2018 ( وال ) - عقد صباح الثلاثاء بقاعة الاجتماعات

بمراقبة تعليم غريان اجتماع ضم مدير إدارة النشاط المدرسي بوزارة التعليم

"خالد الديب" مع مدراء مكاتب النشاط المدرسي ببلديات الجبل الغربي .

وأوضح عضو مكتب الإعلام بمراقبة تعليم غريان "عبد السلام اليعقوبي"

لمراسل وكالة الأنباء الليبية بأن هذا الاجتماع هو لمناقشة خطة المناشط

المدرسة للعام الدراسي الحالي 2017 - 2018 ، والتعرف على المعوقات

والصعوبات التي يواجهها مكاتب النشاط المدرسي داخل المؤسسات التعليمية أو

على مستوى المراقبات وسُبل معالجتها .

وحضر الاجتماع كل من مدير إدارة النشاط المدرسي بوزارة التعليم "خالد

الديب" ، ومدراء مكاتب النشاط في بلديات ( غريان ، وجادو ، ويفرن ،

والأصابعة ، والقلعة ، ومزدة ، ونسمة ، والشقيقة ، وككله ، والرحيبات ،

والرجبان ، وشكشوك ، والحرابة ).

...( وال غريان )...