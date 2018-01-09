مدير إدارة النشاط المدرسي بوزارة التعليم يلتقي مدراء مكاتب
النشاط بمنطقة الجبل الغربي .
الثلاثاء ، 09- 01- 2018 - 11:07:00
غريان 09 يناير 2018 ( وال ) - عقد صباح الثلاثاء بقاعة الاجتماعات
بمراقبة تعليم غريان اجتماع ضم مدير إدارة النشاط المدرسي بوزارة التعليم
"خالد الديب" مع مدراء مكاتب النشاط المدرسي ببلديات الجبل الغربي .
وأوضح عضو مكتب الإعلام بمراقبة تعليم غريان "عبد السلام اليعقوبي"
لمراسل وكالة الأنباء الليبية بأن هذا الاجتماع هو لمناقشة خطة المناشط
المدرسة للعام الدراسي الحالي 2017 - 2018 ، والتعرف على المعوقات
والصعوبات التي يواجهها مكاتب النشاط المدرسي داخل المؤسسات التعليمية أو
على مستوى المراقبات وسُبل معالجتها .
وحضر الاجتماع كل من مدير إدارة النشاط المدرسي بوزارة التعليم "خالد
الديب" ، ومدراء مكاتب النشاط في بلديات ( غريان ، وجادو ، ويفرن ،
والأصابعة ، والقلعة ، ومزدة ، ونسمة ، والشقيقة ، وككله ، والرحيبات ،
والرجبان ، وشكشوك ، والحرابة ).
...( وال غريان )...