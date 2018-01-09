بحرية الاحتلال تعتقل" 6 "صيادين في بحر مدينة غزة.





غزة 9- يناير-2018 (وال)- اعتقلت قوات بحرية الاحتلال الإسرائيلي، صباح

اليوم الثلاثاء، ستة صيادين بينهم طفلان، وصادرت مركبي صيد في بحر منطقة

السودانية شمال غرب مدينة غزة.

وأفادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا"، نقلاً عن أحد الصيادين، بأن

زوارق بحرية الاحتلال الحربية أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة تجاه مراكب

الصيادين على بعد نحو 4 أميال بحرية قبالة بحر السودانية، واعتقلت ستة

صيادين، بعيد إجبارهم على التجرد من ملابسهم والنزول إلى مياه البحر،

إضافة إلى الاستيلاء على المركبين.

يشار إلى أن بحرية الاحتلال تتعمد يومياً الاعتداء على الصيادين في بحر

غزة، باعتقالهم وإطلاق النار عليهم والاستيلاء على مراكبهم وإعطاب شباك

الصيد الخاصة بهم.

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