‏مركز الرقابة على الاغذية والادوية يوقف شحنة من مشاتل الزيتون .





طرابلس 9 يناير 2018 ( وال ) - أوقف مركز الرقابة على الاغذية

والادوية شحنة مشاتل زيتون تم ضبطها بالتعاون مع الجهات الأمنية وفرع

المركز بمصراتة دخلت إلى البلاد دون إجراءات رقابية .

وأوضح مركز الرقابة أن الكمية 5000 شتلة دخلت مخالفه للوائح الحجر

الزراعي لوجود تربة طبيعية.

وقد تم تشديد الرقابه على الشتول بسبب آفة (بكتيريا التدهور السريع )

وانتشارها في بعض الدول الاوروبيه كا ( فرنسا -ايطاليا-اسبانيا) وقد

تتسبب بخسارة هكتارات من الاشجار المثمره في بلادنا.

وضمن الدور المناط لمركز الرقابة على الاغذيه والادويه في الحفاظ

على دخول بعض السلع وتوريدها وللاتصال والتنسيق مع الهيئات والمؤسسات

الدولية للرفع من المستوى العلمي للمركز عقد اجتماع مع المندوب الليبي

لدى المجلس الدولي للزيتون بهدف اعداد اتفاقية مشتركة لانضمام ليبيا في

عضوية المجلس الدولي للزيتون .

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