رئيس المجلس الأعلى للدولة يلتقي الممثل الخاص للأمين للأمم المتحدة .

طرابلس 09 يناير 2018 ( وال ) - إلتقى رئيس المجلس الأعلى للدولة

عبد الرحمن السويحلي الإثنين بالممثل الخاص للأمين للأمم المتحدة في

ليبيا "غسان سلامة" بحضور النائب الأول ومُقرر المجلس في العاصمة طرابلس. ووفقا للمكتب الاعلامي للمجلس فقد بحث اللقاء تطورات الأوضاع السياسية في البلاد ومستجدات خطة عمل الأمم المتحدة حول ليبيا ، حيث جدد "سلامة" التأكيد على أن كافة مؤسسات الدولة تستمد شرعيتها من الإتفاق السياسي ولا شرعية لأحد دونه. من جانبه أكد رئيس المجلس hلأعلى للدولة على ضرورة تفعيل مؤسسات الدولة والحد من التدخلات الخارجية في شؤون البلاد، وتشكيل حكومة وحدة وطنية فاعلة تتولى التمهيد للإستحقاقات الدستورية والديموقراطية القادمة.