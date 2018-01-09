التحضير لانعقاد المؤتمر العلمي الاول للمصالحة بليبيا .





هون 09 يناير 2018 ( وال ) - يقوم فريق عمل عن بلديات طرابلس الكبرى

الثلاثة عشر اعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر العلمي الاول للمصالحة

بليبيا الذي سيقام اواخر شهر فبراير المقبل في طرابلس بزيارة عمل لبلدية

الجفرة .

وأوضح السيد " امحمد السايح البوسيفي " رئيس اللجنة التحضيرية

للمؤتمر ورئيس المجلس الوطني لمنظمات المجتمع المدني أن هذه الزيارة تأتي

ضمن برنامج لاقامة عدة ورش عمل جامعة لكافة المكونات وذلك للتأسيس

لانعقاد المؤتمر العلمي الأول للمصالحة بليبيا في طرابلس يومي 26 و 27

فبراير المقبل بفندق كورنيتيا تحت شعار امن سلام مصالحة .

وقال في تصريح لمراسل وكالة الأنباء الليبية إن هذا المؤتمر سيضم

المجالس البلدية والاعيان والاكادميين ومنظمات المجتمع المدني ورجال

المصالحة والاعلاميين والمثقفين من جميع انحاء ليبيا وذلك بهدف توحيد

الجهود وتنظيمها من اجل الخروج جميعا بالوطن من دائرة القتل وسفك الدماء

والدمار وتعزيز الثقة بين الجميع .

وأكد بأن منظمي المؤتمر تواصلوا مع كافة المنظمات الدولية من بينها

بعثة الأمم المتحدة في ليبيا والاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي

والمغرب العربي ، مؤكدا بأن هذا المؤتمر ليس له علاقة بالمؤتمر الجامع

الذي نادى به السيد غسان سلامة مبعوث الامم المتحدة في ليبيا

مشيرا الى ان المؤتمر العلمي للمصالحة سيكون القاعدة الاساسية التي

ستنطلق عليها الثوابت الوطنية الحقيقية والاسس الرئيسة للمصالحة .

وقال بان فريق العمل هذا سيتوجه يوم 21 من الشهر الجاري الى البيضاء

ويوم 24 سيكون في بنغازي لعقد عددا من ورش العمل حول الاهداف والمرتكزات

التي تأسس عليها المؤتمر العلمي للمصالحة .

...(وال الجفرة)...