نتائج مشرفة لنادي ناصر الرياضي بغريان في مشاركته ضمن بطولة ليبيا للتايكواندو.





غريان 09 يناير 2018 ( وال ) – شارك فريق "ناصر" الرياضي بغريان في

بطولـة ليبيا للتايكواندو التي أقيمت بطرابلس في الفترة من 5 إلى 7 من

شهر يناير الجاري .

وأفاد مدرب اللعبة بنادي ناصر"عبد الحكيم اللافي" مراسل وكالة

الأنباء الليبية ، أن مشاركة النادي في هذه البطولة كانت مشرفه حيث تحصل

الرياضي " يُسر عبد الحكيم اللافي " على الترتيب الثالث في فئة الأشبال

لوزن تحت (41 ) ، وتحص اللاعب " فراس سالم الشتيوي" على الترتيب الثاني

في فئة الكبار لوزن تحت ( 54 ) ، وتحصل الرياضي " عبد المؤمن محمد ناصوف"

على الترتيب الثاني في فئة الكبار للوزن تحت ( 58 ) ، كما تحصل النادي

على الترتيب الثالث على مستوى الفرق كبار .

وقد أقيمت بطولة ليبيا للتايكواندو بصالـة نادي الترسانـة بالعاصمة

طرابلس بمشاركة (24) ناديا من مختلف المُدن والمناطق الليبية وحوالي (

196 ) لاعبا .

...(وال غريان)...