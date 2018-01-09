نتائج مشرفة لنادي ناصر الرياضي بغريان في مشاركته ضمن بطولة ليبيا
للتايكواندو.
الثلاثاء ، 09- 01- 2018 - 10:01:00
غريان 09 يناير 2018 ( وال ) – شارك فريق "ناصر" الرياضي بغريان في
بطولـة ليبيا للتايكواندو التي أقيمت بطرابلس في الفترة من 5 إلى 7 من
شهر يناير الجاري .
وأفاد مدرب اللعبة بنادي ناصر"عبد الحكيم اللافي" مراسل وكالة
الأنباء الليبية ، أن مشاركة النادي في هذه البطولة كانت مشرفه حيث تحصل
الرياضي " يُسر عبد الحكيم اللافي " على الترتيب الثالث في فئة الأشبال
لوزن تحت (41 ) ، وتحص اللاعب " فراس سالم الشتيوي" على الترتيب الثاني
في فئة الكبار لوزن تحت ( 54 ) ، وتحصل الرياضي " عبد المؤمن محمد ناصوف"
على الترتيب الثاني في فئة الكبار للوزن تحت ( 58 ) ، كما تحصل النادي
على الترتيب الثالث على مستوى الفرق كبار .
وقد أقيمت بطولة ليبيا للتايكواندو بصالـة نادي الترسانـة بالعاصمة
طرابلس بمشاركة (24) ناديا من مختلف المُدن والمناطق الليبية وحوالي (
196 ) لاعبا .
...(وال غريان)...