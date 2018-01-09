متابعة سير العمل بقطاعات التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية بسرت .







سرت 09 يناير 2018 ( وال ) - خصص الاجتماع الذي عقد أمس بسرت لمتابعة

سير العمل بقطاعات التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية والمختنقات

والمعوقات التى تواجهها .



وضم الاجتماع عميد بلدية سرت " مختار المعداني " وعضو المجلس البلدى

سرت المكلف بمتابعة ملف التعليم " صالح عيادة " وعضو المجلس المكلفة

بمتابعة ملف الصحة بالبلدية " هنية سالم ابوخريص " ومدير ادارة الشؤون

الادارية والمالية بالبلدية " على الزيانى " .

واستعرض الاجتماع حوصلة لمختلف نشاطات قطاعى التعليم والصحة وخاصة

ملف صيانة اربعة مدراس تعليمية ومجمع عيادات سرت المركزى من قبل برنامج

الامم المتحدة الانمائى UNDB اضافة إلى أعمال صيانة عدد من المدارس تقوم

بها جمعية الامداد الخيرية برعاية منظمة اليونسيف .

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على أن يخصص اليوم السابع من كل شهر موعد

لاجتماع المجلس البلدي سرت .

...(وال سرت)...