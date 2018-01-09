نتائج مشرفة لنادي ناصر الرياضي بغريان في مشاركته ضمن بطولة ليبيا للتايكواندو.الثلاثاء ، 09-01-2018 - 09:57:00



غريان 9 يناير 2018م ( وال ) – شارك فريق نادي "ناصر" الرياضي
بغريان في بطولـة ليبيا للتايكواندو التـي أقيمت بطـرابلس خلال الفترة من
5 إلى 7 من شهر يناير الجاري .
وأفاد مدرب اللعبة بنادي ناصر الرياضي في غريان "عبد الحكيم اللافي"
وكالة الأنباء الليبية بأن مشاركة النادي في هذه البطولة كانت مشرفه حيث
تحصل الرياضي "يُسر عبد الحكيم اللافي على الترتيب الثالث في فئة الأشبال
للوزن ( تحت 41 ) ، وتحصل اللاعب "فراس سالم الشتيوي" على الترتيب
الثاني في فئة الكبار للوزن ( تحت 54 ) ، وتحصل الرياضي "عبد المؤمن
محمد ناصوف" على الترتيب الثاني في فئة الكبار للوزن (تحت 58 ) ، كما
تحصل النادي على الترتيب الثالث على مستوى الفرق كبار .
ويذكر ان بطولة ليبيا للتايكواندو اقيمت بصالـة نادي الترسانـة بالعاصمة
طرابلس بمشاركة رياضيين من (24) نادي من مختلف المُدن والمناطق الليبية
وحوالي ( 196 ) لاعب .
...( وال غريان ) . ...

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