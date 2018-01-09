تواصل حملة ايام الصحة المدرسية بسرت .





سرت 09 يناير 2018 ( وال ) - أكد مدير برنامج التطعيمات الصحية بسرت

" محمد عبد الرحمن ادريس " أن حملة أيام الصحة المدرسية متواصلة بنجاح

برعاية إدارة الخدمات الصحية بالتعاون مع مراقبة تعليم سرت .

وأوضح المدير التنفيدى للحملة أنه من خلال الحملة تمكنت الفرق

الطبية التى تضم عناصر تمريض وعدد من الاطباء من زيارة عدد كبير من

المدراس لتطعيم طلاب السنوات من الأول ابتدائى وحتى الصف التاسع وكذلك

الطلاب المتأخرين فى التطعيمات الاجبارية نتيجة نزوحهم العام الماضى عن

المدينة .

وقال " إن عدد الطلاب الدين تم تطعيمهم بالجرعات خلال الحملة حتى

اليوم أكثر من اربعة الاف ومائتان طالب وطالبة .

واكد " ادريس " أن كافة التطعيمات متوفرة وأن عدد المؤسسات التعليمية

المستهدفة بالحملة تبلغ 85 مؤسسة من ابونجيم وزمزم جنوب غرب سرت وحتى

بلدية اهرواة شرقا وابوهادى جنوبا .

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