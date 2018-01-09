حملة نظافة بكليات جامعة الزيتونة بترهونة.





ترهونة 9 يناير 2018 ( وال ) - تشهد كلية الفنون والإعلام جامعة

الزيتونة بترهونة هذه الايام حملة نظافة واسعة تحت شعار( معا من اجل

المحافظة على نظافة جامعتنا ) تنفذها ادارة خدمات النظافة ترهونة التابعة

لشركة الخدمات العامة المرقب بالتعاون مع الادارة العامة للجامعة

وبمشاركة الموظفين واعضاء هيئة التدريس والطلبة .

وتشمل الحملة ازالة المخلفات وطلاء جدران القاعات الدراسية لاظهارها

بالمظهر الحسن ، وكذلك تقليم اشجار الحدائق.

وستتواصل هذه الحملة لتشمل كافة مباني تجمع الكليات التابعة

للجامعة والواقعة في منطقة سوق الاحد ترهونة .

ويشار الى ان كلية الفنون والاعلام جامعة الزيتونة بترهونة من ضمن

الكليات التي تم استحداثها خلال العام 2016 م ويدرس بها اكثر من 100

طالب وطالبة موزعين على قسميها الإعلام والفنون والتصميم .

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