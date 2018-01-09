حملة نظافة بكليات جامعة الزيتونة بترهونة.
الثلاثاء ، 09- 01- 2018 - 10:00:00
ترهونة 9 يناير 2018 ( وال ) - تشهد كلية الفنون والإعلام جامعة
الزيتونة بترهونة هذه الايام حملة نظافة واسعة تحت شعار( معا من اجل
المحافظة على نظافة جامعتنا ) تنفذها ادارة خدمات النظافة ترهونة التابعة
لشركة الخدمات العامة المرقب بالتعاون مع الادارة العامة للجامعة
وبمشاركة الموظفين واعضاء هيئة التدريس والطلبة .
وتشمل الحملة ازالة المخلفات وطلاء جدران القاعات الدراسية لاظهارها
بالمظهر الحسن ، وكذلك تقليم اشجار الحدائق.
وستتواصل هذه الحملة لتشمل كافة مباني تجمع الكليات التابعة
للجامعة والواقعة في منطقة سوق الاحد ترهونة .
ويشار الى ان كلية الفنون والاعلام جامعة الزيتونة بترهونة من ضمن
الكليات التي تم استحداثها خلال العام 2016 م ويدرس بها اكثر من 100
طالب وطالبة موزعين على قسميها الإعلام والفنون والتصميم .
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