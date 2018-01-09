محاضرة بالهيئة العامة للسياحة حول الصحراء الكبرى.

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طرابلس 9 يناير 2018 ( وال ) - نظمت الهيئة العامة للسياحة محاضرة

ثقافية حول تغيرات سطح الصحراء الليبية، ألقاها الدكتور مصطفى جمعة سالم

أستاذ بقسم الجيولوجيا جامعة طرابلس .

وتناول الدكتور ( مصطفى ) في محاضرته التي كانت بعنوان (الصحراء

الكبرى .. تاريخها من بيئة خضراء إلى صحراء جرداء) خلاصة دراسات ميدانية

أجراها فريق بحث علمي متألف من خبراء في الجيولوجيا والبيئة القديمة،

ومصلحة الآثار الليبية، انطلقت ضمن مشروع بحثي عام 2003، واستمرت زهاء ست

سنوات.

وأشار المحاضر إلى أن الصحراء الليبية كانت تعج بالبحيرات الضخمة وشبكات

منظومة الأنهار الممتدة لمسافات طويلة، من أهمها منظومة نهر الصحابي الذي

يصل طوله إلى نحو ألف كيلومتر، ويقدر عرضه بـ 5 كيلومترات، ويصل عمقه إلى

75 متراً، وتبرز شواهده والمتمثلة في بقايا الهياكل العظمية والأحفوريات

في منطقة الصحابي جنوب مدينة اجدابيا، ويصنف من بين أهم الأنهار القديمة

في منطقة شمال أفريقيا، إلى جانب أنهار الكفرة والشاطىء والآجال، وبرجوج

وسرير تيبستي التي يمكن تتبع مساراتها في صحراء ليبيا.

كما تطرق إلى نشوء بحيرات الصحراء في الجغبوب، و البحيرة الضخمة

التي كانت مهيمنة بمساحتها البالغة 160 ألف كيلومتر مربع على معظم أراضي

منطقة فزان وتعرف بـ (بحيرة فزان)، وبحيرة وادي برجوج، التي نشأت نتيجة

الحركة التكتونية في سلسلة الجبال السوداء وجبال الهاروج، مشيراً إلى

انحسار وعودة مياهها في فترات أربع دورات زمنية متعاقبة.

واستعرض الباحث جزءاً من بدايات نشوء التجمعات البشرية في منطقة وادي

الآجال، ومنطقة هضبة امساك الواقعة جنوب غربي ليبيا، والأدوار ومراحل

تطور الفن الصخري في منطقة الصحراء، وظهور الحضارة الجرمنتية وأهم وأبرز

شواهدها والمتمثلة في انظمة الري المعروفة بالفقارات.

وشدد الدكتور مصطفى سالم في ختام المحاضرة على أهمية استئناف الدراسات

الميدانية المرتبطة بالصحراء، وتهيئة الظروف لاستمرارها، لما تمثله من

أهمية في تتبع التغيرات المناخية التي شهدتها المنطقة.

يذكر ان الدكتور مصطفى جمعة سالم من الخبرات الليبية ويمتلك رصيد من

الخبرة في مجالي السياحة والجيولوجية:

- أستاذ بقسم الجيولوجيا بجامعة طرابلس.

- تخرج من جامعة طرابلس عام 1968، ونال شهادتي الماجستير، والدكتوراة من

جامعة (ميزوري) بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1977.

- عين كأستاذ محاضر بجامعة طرابلس منذ العام 1977، وعمل كاستشاري باللجنة

الشعبية العامة للسياحة سابقاً، وشارك في اعداد المخطط السياحي 2000،

وقام بتحرير سلسلة جيولوجيا ليبيا تتألف من سبعة أجزاء، وسلسلة الأحواض

الرسوبية لليبيا من 13 جزء.

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