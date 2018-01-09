القبض على اثنين من داعش خططا لتنفيذ عمليات إرهابية في ليبيا .





طرابلس 09 يناير 2018 ( وال ) - تمكنت قوة أمنية تابعة لوزارة

الداخلية بحكومة الوفاق الوطني من القبض على اثنين من عناصر تنظيم (داعش)

كانا يخططان لتنفيذ عمليات إرهابية في العاصمة طرابلس.

ونشرت قوة الردع الخاصة المعنية بـ (مكافحة الإرهاب والجريمة) ليلة

الاثنين اعترافات مصورة لعنصرين من تنظيم داعش، فرا من مدينة بنغازي إلى

طرابلس ، حيث كانا يجهزان لتنفيذ عمليات إرهابية ، قبل أن يتم القبض

عليهما.

والمقبوض عليهما، الأول يدعى (سراج الجحاوي) وكنيته (أبو هريرة)،

والثاني يدعى (محمد باله) وكنيته (أبو أيوب) جنسيتهما ليبية، اعترفا

بالهروب من بنغازي مطلع يناير2017 ، بعد مبايعتهما تنظيم داعش .

كما اعترف الإرهابيان بمخططهما لتفجير سيارة مفخخة في الحي الصناعي

بطرابلس بعد قيام خلية داعش بتجهيز سيارتهما في جنوب البلاد ، ثم قاما

بالانتقال بها إلى العاصمة وحاولا وضعها أمام أحد المقرات العسكرية أو

الأمنية .

وبحسب الاعترافات ، فإن العملية فشل تنفيذها أكثر من مرة نتيجة لخلل

في جهاز التفجير عن بعد، وهو ما أدى إلى وصول القوة الأمنية في التوقيت

المناسب، والقبض عليهما في موقع الجريمة.

وتمكنت قوة تابعة للإدارة العامة الأمن المركزي بوزارة الداخلية قبل

يومين من تفكيك عبوة ناسفة بوسط طرابلس، دون معرفة ما اذا كانت العملية

التي تم إحباطها هي ذات العملية التي نشرت في الاعترافات المصورة .

وعلى الرغم من هزيمة داعش في بنغازي وسرت ، لكن لا تزال فلوله الهاربة

تقوم بعمليات انتقامية، عبر سيارات مفخخة وهجمات انتحارية، آخرها الهجوم

الذي استهدف مجمع المحاكم في مدينة مصراتة (200) شرق طرابلس، حيث لقى

ثلاثة رجال أمن حتفهم نتيجة الهجوم، الذي نفذه أربعة انتحاريين من داعش

في أكتوبر الماضي.