الصين تحجب 128 ألف موقع إلكتروني عام 2017.





بكين 9 يناير 2018 (وال) - حجبت الصين 128 ألف موقع إلكتروني في عام

2017، لاحتوائها على مواد بذيئة ومعلومات أخرى "مسيئة".

وذكرت وسائل الاعلام الرسمية الصينيةً، نقلا عن بيانات حكومية، انه وفقا

للأرقام الصادرة عن المكتب القومي لمكافحة الإباحية والمنشورات غير

القانونية، فقد تم مصادرة 9ر30 مليون منشور غير قانوني خلال عام 2017، في

حين خضع 1900 شخص لعقوبات جنائية.

وتشدد الصين الرقابة على محتويات الانترنت في إطار جهودها المبذولة

للحفاظ على "الاستقرار الاجتماعي" وتستهدف المحتوى "البذيء" والإباحي،

بالإضافة إلى النشر غير المصرح به للأخبار.

...( وال ) ...