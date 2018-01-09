الجمعية العمومية لشركة البحر الأبيض المتوسط تعرض نشاطها وخطط العمل المستقبلية.



طرابلس 9 يناير 2018 ( وال ) - عقدت الجمعية العمومية لشركة البحر

الأبيض المتوسط للخدمات النفطية اجتماعا بطرابلس برئاسة المهندس مصطفى

صنع الله رئيس الجمعية العمومية، وبحضور أعضاء الجمعية العمومية ومشاركة

رئيس مجلس الإدارة بشركة البحر الأبيض المتوسط " عبدالفتاح شاقان "

وأعضاء مجلس الادارة بالشركة، والمدراء العامون ومدراء الإدارات

والمختصون من المؤسسة ورئيس واعضاء هيئة المراقبة .

وتم خلال الاجتماع استعراض نشاط الشركة النفطي ومشاريع الشركة لعام

2017، وخطة العمل والميزانية التقديرية للشركة لعام 2018 .

.. بالاضافة إلى المخطط الزمني لإقفال حسابات عامي 2016 – 2017

والموازنة المعتمدة للإيرادات والمصروفات للسنة الماضية.

كما تم استعراض برامج العمل وأعمال الصيانة والمشاكل والصعوبات التي

تواجه الشركة .

وفي الختام أشاد المهندس صنع الله رئيس الجمعية العمومية بالجهود التي

تبذلها إدارة الشركة وسعيها من أجل تطوير برامجها وأعمالها وزيادة

الاستثمار، مشيراً إلى أهمية الإسراع في أعمال الصيانة ووضع خطة عمل

تساهم في تطوير الشركة مستقبلا.

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