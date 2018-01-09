اجتماع إدارة النشاط المدرسي بوزارة التعليم بمكاتب النشاط المدرسية بالمنطقة الغربية بالزاوية .

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الزاوية 9 يناير 2018 ( وال ) - عقدت إدارة النشاط المدرسي بوزارة

التعليم اجتماع مشترك بمدينة الزاوية مع مكاتب النشاط المدرسية بالمنطقة

الغربية تناول برامج ادارة النشاط بمختلف المؤسسات التعليمية للعام

الدراسي الحالي .

وشارك في الاجتماع مدراء ورؤساء وحدات التربية البدنية ببلديات

المنطقة الغربية (ب) والتي تضم بلديات : (زوارة ، والجميل ، ورقدالين ،

وزلطن ، والعجيلات ، وصرمان ، وصبراتة ، والزاوية ، والزاوية الغرب ،

والزاوية الجنوب ، وبلديات باطن الجبل )

وتم خلال الاجتماع مراجعة اللائحة الخاصة بمسابقة العدو الريفي

المدرسية واعتمادها ، وخط سير السباق والامكانيات اللازمة وفق المتاح

لإنجاح السباق والذي تقرر أن يكون بغابة جود دايم يوم الاثنين 15 من شهر

يناير الجاري .

وسيكون التجمع عند الساعة العاشرة صباحا والسباق سينطلق في 12 ظهرا

، إضافة الى الاتفاق على تسمية وتشكيل اللجان الخاصة بمسابقة العدو

الريفي على مستوى المنطقة الغربية (ب) .

كما تم التطرق إلى المعوقات والصعوبات التي تواجه تنفيذ المناشط التربوية

داخل المؤسسات التعليمية على مستوى البلديات وكيفية التغلب عليها باتخاذ

تدابير عاجلة وآلية مثلى تمكن معلم النشاط بالتعاون مكاتب النشاط المدرسي

وبالتنسيق مع إدارة النشاط المدرسي بوزارة التعليم من أداء مهامه على

أكمل وجه بما يتماشى مع تنفيذ خطة المناشط المدرسية للعام الدراسي 2017

-2018 .

وحضر الاجتماع مدير إدارة النشاط المدرسي بوزارة التعليم أ.(خالد الديب)

ومدراء ورؤساء وحدات التربية البدنية بمكاتب النشاط المدرسي ببلديات

المنطقة الوسطى : أ.(عبد الباسط الطاهر أحمد شنبي) أ.(محمد العموري

بلقايد ) وأ.(الهادي البشير المرابط ) وأ.(خالد عياد الزاغابة)

وأ.(الهادي علي ميلاد) مكتب النشاط المدرسي ببلدية الزاوية ، أ.(عامر

ميلاد السائح ) (مولود خليفة كعيم) مكتب النشاط المدرسي ببلدية العجيلات

، أ.(ناصر الطاهر عبد المولى ) مكتب النشاط المدرسي ببلدية الزاوية الغرب

، أ.(خيري أحمد الماقوري) مكتب النشاط المدرسي ببلدية صرمان ، أ.(خالد

منصور المغيربي) وأ.(بدر الدين عمار طروم) مكتب النشاط المدرسي ببلدية

الجميل ، ، إضافة لحضور رئيس قسم التربية البدنية بإدارة النشاط المدرسي

أ .(الصادق أبو قرين) ورؤساء الوحدات بقسم التربية البدنية بإدارة النشاط

المدرسي : أ.(فوزي حبيل) ، وأ.(عبد الحكيم كعال) .

ويأتي سباق العدو الريفي على مستوى بلديات المنطقة الغربية والمناطق

الأخرى الشرقية والوسطى والجنوبية والغربية تنفيذاً للمرحلة الثانية من

السباق ووفق خطة النشاط المدرسي العامة لكافة الأنشطة الفنية والثقافية

والفنية والرياضية للعام الدراسي 2017-2018 .

هذا وتنفذ مسابقات العدو الريفي في كافة المناطق لمرحلة التعليم الأساسي

والثانوي على مستوى البلديات حيث يمثل كل بلدية فريق من 12 متسابقاً 3

بنين و3 بنات من كل فئة عمرية ، الفئة العمرية للبنين والبنات من 12 سنة

إلى 15 سنة فئة التعليم الأساسي ، الفئة العمرية للبنين والبنات من 16

إلى 18 سنة فئة التعليم الثانوي .

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