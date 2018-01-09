شركة مبروك للعمليات النفطية تستعرض رؤيتها لعام 2018 .

طرابلس 09 يناير 2018 ( وال ) - استعرض الاجتماع الذي عقد الاثنين نشاط شركة مبروك للعمليات النفطية لعام 2017 ورؤيتها لعام 2018 .

وضم الاجتماع المهندس " مصطفى صنع الله " رئيس مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط ، واعضاء مجلس الادارة " بلقاسم شنقير" و" العماري محمد العماري " ، و" جاد الله العوكلي " ، ورئيس لجنة إدارة الشركة " الفيتوري الحاج " وأعضاء اللجنة، ورئيس وعضو لجنة الملاك وعدد من المدراء العامون ومدراء الإدارات والمختصون من المؤسسة والشركة وهيئة المراقبة للشركة .

وتوجه " صنع الله " بالشكر والتقدير لجهود القائمين على الشركة على

نجاحهم في تسيير العمل رغم ما حملته المرحلة من صعوبات وما تكبدته من خسائر في الانتاج المقّدر بحوالي 40,000 برميل يومي من حقل المبروك .

وقدم رئيس لجنة إدارة شركة مبروك شرحا حول التحديات التي تواجه

الشركة من تأخر تنفيذ الاجراءات المالية لدى مؤسسات الدولة والتي تنعكس على تنفيذ وتطوير المشاريع الانتاجية والمتسببة في خسائر مالية غير مبررة للاقتصاد الوطني.

وتم التطرق للمشاريع المنجزة وأهمها استبدال الخط المرن الممتد من

المنصة البحرية الى الميناء وتنفيذ تمرين على الانسكاب يعتبر الاول من

نوعه ضمن الأولوية التي توليها المؤسسة الوطنية وإدارة الشركة للسلامة

والبيئة.

كما تم ايضاً عرض النشاط المالي والميزانية المعتمدة والمسيلة 2017،

والمقترحة ومستهدفات عام 2018، بالإضافة إلى المشاريع التطويرية المنفذة والمتوقفة المناطة بزيادة الانتاج، والخطط الموضوعة لإعادة الإنتاج في حقل المبروك.

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