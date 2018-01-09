قوات الاحتلال تعتقل " 4 " فلسطينيين من مخيم العروب.





الخليل 9 يناير -2018 (وال) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم

الثلاثاء، اربعة شبان من مخيم العروب شمال الخليل جنوب الضفة الغربية.

وقالت مصادر أمنيةفلسطينية إن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم العروب شمالا،

وداهمت منازل المواطنين وأجرت عمليات تفتيش بمحتوياتها وحطمت بعضها،

واعتقلت الشبان الأربعة .

كما داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء بمدينة الخليل وبلدات السموع ويطا

وإذنا، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدات سعير وحلحول، وعلى مدخل

مدينة الخليل الشمالي، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في

بطاقات المواطنين، مما تسبب في إعاقة مرورهم.

...( وال ) ...