السودان يشكو للأمم المتحدة من سيطرة مصر على أراض حدودية .الثلاثاء ، 09-01-2018 - 09:05:00



الخرطوم 09 يناير 2018 ( وال ) - جدد السودان شكواه للأمم المتحدة
التي يطلب فيها أن تسلمه مصر السيطرة على " مثلث حلايب " وهي أراض حدودية
بحسب ما ذكرته الخارجية السودانية .
وتوترت العلاقات بين مصر والسودان بسبب نزاعات على مثلث حلايب
الحدودي واستخدام مياه نهر النيل الذي يمر بأراضي البلدين.
ويقع المثلث بين مصر وجارتها الجنوبية ويطالب السودان مصر بهذه المنطقة
منذ عام 1958، وتقول القاهرة إنها أراض مصرية.
ورفضت مصر في 2016 طلبا من الخرطوم لبدء مفاوضات لتحديد الأحقية في
السيادة على المثلث أو السعي إلى التحكيم الدولي .
...(وال)...

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