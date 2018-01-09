بدء أول محادثات رسمية بين الكوريتين هي الأولى منذ أكثر من عامين.





سيول 9 يناير -2018 (وال) - بدأت الكوريتان، صباح اليوم الثلاثاء،

محادثات رسمية، هي الأولى بينهما منذ أكثر من عامين، كما أفادت وزارة

الوحدة الكورية الجنوبية.

وقال متحدث باسم الوزارة للصحفيين، إن المحادثات التي تجري في

بانمونجوم في المنطقة المنزوعة السلاح بين شطري شبه الجزيرة بدأت في

الساعة العاشرة صباحا "بتوقيت غرينتش" بإعلان افتتاحي أدلى به رئيس الوفد

الكوري الجنوبي الى هذه المحادثات.

ونقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية، تعتزم سيول اغتنام فرصة هذا اللقاء

الاستثنائي مع الشمال لطرح مسألة استئناف اللقاءات بين العائلات التي

فرقتها الحرب (1950-1953)، فيما تريد بيونغ يانغ تخصيص الجزء الاكبر من

المحادثات لملف اعادة توحيد شبه الجزيرة.

وكانت الكوريتان اتفقتا الاسبوع الماضي على اجراء هذه المحادثات في

قرية بانمونجوم الحدودية، التي وقّع فيها اتفاق وقف اطلاق النار في الحرب

الكورية.

وهذا أول لقاء بين الشمال والجنوب منذ ديسمبر 2015. وستتمحور هذه

المحادثات حول مشاركة بيونغ يانغ في الألعاب الاولمبية الشتوية التي تبدأ

الشهر المقبل في بيونغشانغ بكوريا الجنوبية.

لكن الوفدين سيغتنمان أيضا فرصة انعقاد اللقاء لطرح مواضيع أخرى للبحث.

وانتهت الحرب الكورية بهدنة بدلا من معاهدة سلام، وما زالت الكوريتان

تقنيا في حالة حرب، وبالتالي فإن الاتصالات عبر الحدود والرسائل

والمكالمات الهاتفية ممنوعة.

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