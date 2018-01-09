قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 3 مواطنين من محافظة نابلس.



نابلس 9 يناير-2018 ( وال ) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم

الثلاثاء، ثلاثة مواطنين من محافظة نابلس، واستولت على جرار زراعي من

بلدة قصرة جنوبا.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدة بلدات جنوب

وشرق المدينة، واعتقلت فلسطيني يبلغ من العمر (40 عاما)، بعد دهم منزله،

وتفتيشه، في بلدة جماعين جنوبا، كما اعتقلت آخر، بعد مداهمة منزل ذويه في

بلدة بيت فوريك شرقا.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت المزارع قصي أبو ريدة في

الأربعينيات من عمره، أثناء عمله في أرضه في بلدة قصرة، واستولت على

جراره الزراعي.

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