إعادة تشغيل محطة غاز بميناء الزويتينة هذا الأسبوع .





طرابلس 09 يناير 2018 ( وال ) - أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط ، أن

محطة الغاز في ميناء الزويتينة ستستأنف العمل هذا الاسبوع بعد اكتمال

أعمال الصيانة .

وظلت المحطة مغلقة لثلاث سنوات ونصف السنة بسبب نقص في إمدادات الغاز

بالإضافة إلى الاعتصامات .

وأوضحت المؤسسة أنه من المقرر أن تستقبل المحطة المكثفات التي تنتجها

شركة مليتة للنفط والغاز وهي مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية وإيني

الإيطالية.

وكانت مليتة استأنفت إنتاج الغاز في حقل أبو الطفل أواخر ديسمبر مع

توقعات بوصول الإنتاج إلى 60 مليون قدم مكعبة يوميا.

وقالت المؤسسة إن شركة الزويتينة للنفط تدرس مشروعا لبناء محطة جديدة

لتوليد الكهرباء في ميناء الزويتينة.

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