غدا الثلاثاء .

. تواصل ملتقى حكام كرة القدم بطرابلس.





طرابلس 08 يناير 2018 (وال)- تتواصل يوم غد الثلاثاء بفندق باب البحر

بطرابلس مناشط ملتقى حكام كرة القدم، الذي تشرف عليه لجنة التحكيم العامة

بالاتحاد الليبي للعبة، بمشاركة 36 حكما دوليا ودرجة أولى.

وشهد اليوم الاثنين عقب مراسم الاقتتاح الرسمي للملتقى، إلقاء

محاضرتين عن التعاون بين طاقم التحكيم وكيفية إدارة المباراة لـ "أحمد

عاشور"، والتسلل لـ " محمد عبد الله ".

ويتضمن برنامج الملتقي الذي يتواصل لمدة أربعة أيام خلال الفترتين

الصباحية والمسائية، محاضرات في التحرك وقراءة الملعب لـ "محمد عبد الله

"، وصفات حكام النخبة وتعليمات عامة للحكام لـ " توفيق الضاوي "، وآخر

التعديلات على قانون اللعبة الصادر من الاتحاد الدولى لـ "عصام شرف

الدين".

كما يتضمن الملتقى توضيحا للأخطاء التكتيكية وعرض لقطات فيديو والإجابة

الفورية من الحكام .

وكانت قد انطلقت أمس الأحد بملعب طرابلس الدولي مناشط الملتقى بإجراء

اختبارات اللياقة البدنية، بمشاركة حكام أربع لجان فرعية هي (طرابلس

-المنطقة الغربية- مصراتة- سبها) .

يذكر أن لجنة التحكيم العامة بالاتحاد الليبي لكرة القدم كانت قد

أقامت خلال الفترة من 30 ديسمبر الماضي حتى الـ3 من يناير الجاري بمدينة

البيضاء الملتقى الأول بمشاركة حكام أربع لجان فرعية هي (بنغازي-البيضاء-

خليج سرت- طبرق) .

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