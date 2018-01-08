فريق الاتحاد لكرة السلة يشارك في بطولة دبي الدولية.





طرابلس 08 يناير 2018 (وال)- يشارك فريق الاتحاد لكرة السلة في

النسخة الـ29 من بطولة دبي الدولية، المقرر تنظيمها في الفترة من 18 حتى

27 يناير الجاري، بمشاركة عشرة فرق.

وأعلنت اللجنة المنظمة أن البطولة ستشهد مشاركة فرق الاتحاد

(ليبيا)، الرياض والحكمة والهومنتمن (لبنان)، الأهلي والزمالك (مصر)،

جمعية سلا (المغرب)، النجم الرادسي (تونس)، فريق من الفلبين، ومنتخب

الإمارات الأول .

وأوضحت أن البطولة تأتي ضمن استعدادات منتخب الإمارات للتصفيات

المؤهلة لنهائيات بطولة آسيا .

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