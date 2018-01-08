وزير التعليم يحضر جانباً من اجتماع رئيس الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني بعمداء الكليات التقنية .

طرابلس 08 يناير 2018 ( وال ) - حضر وزير التعليم الدكتور"عثمان عبدالجليل" صباح اليوم الاثنين الاجتماع الذي عقده رئيس الهيئة الوطنية للتعليم التقني الدكتور "عادل زنداح "، بالسادة عمداء الكليات التقنية.

وتم خلال الاجتماع، الذي عقد بمقر الهيئة في طرابلس، استعرض ما أنجزته الهيئة في العام المنصرم " 2017"، وأسهمت في تطوير التعليم التقني والفني، وماقدمته الكليات التقنية والمعاهد العليا والفنية المتوسطة من مخرجات لسوق العمل. و أكد "عبدالجليل" اهتمامه البالغ بالتعليم التقني والفني لدوره الهام في بناء ليبيا وإسهامه بشكل مباشر في مسيرة التنيمة والإعمار، مطالبا عمداء الكليات التقنية بالعمل على وضع استراتيجية واضحة وخطط عمل لكي يتسنى للوزارة الوقوف على المختنقات والمشاكل من أجل دعمها. ومن جانبه طالب " زنداح "عمداء الكليات التقنية ومديري المعاهد التقنية العليا، بنقل الصورة بكل تفاصيلها إلى وزارة التعليم لتكون على دراية بكل المختنقات والصعاب التي تواجة التعليم التقني والفني.وأشاد في السياق نفسه، بالدعم الذي تقدمه وزارة التعليم من أجل النهوض بالتعليم التقني والفني وتطويره لمواكبة كل المستجدات التي تخص هذا المجال الهام.



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