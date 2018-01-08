النائب " أحمد معيتيق "يقوم بجولة في منطقة أبوسليم .

طرابلس 08 يناير 2018 ( وال ) - قام النائب بالمجلس الرئاسي "أحمد معيتيق"، صباح اليوم الإثنين بزيارة تفقدية لمنطقة" أبوسليم" رفقة عميد البلدية "عبدالرحمن الحامدي"، والمسؤولين في البلدية. وتفقد خلال الجولة أحياء وأزقة المنطقة وتقسيمات كل من " الحداد"،" الكيزا"، " أم درمان" شهداء الدامور، واستمع لشروح ضافية من قبل المهندسين التابعين لمكتب المشروعات عن الخطوات المتخذة لمعالجة المختنقات، وتنفيذ البنية التحتية للمنطقة من خلال ميزانية التحول لعام 2018 بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.كما شملت الجولة، محطة الصرف الصحي المتهالكة التي دخلت الخدمة منذ سنوات التي تحتاج لمضخات حديثة حتى تتمكن من العمل بانسيابية بما يتماشى مع الزيادة المضطردة في عدد السكان، والتي سيتم معالجتها خلال الفترة القادمة. هذا ووقف النائب معيتيق خلال الجولة على مجرى سد"وادي المجنين"، واطلع على حجم الجهود التي بذلت من قبل البلدية لتنظيفه قبل حلول فصل الشتاء.

وأشاد بالبرنامج المتبع داخل نطاق البلدية بتوفير الخدمات للمواطنين المتمثلة في توزيع اسطوانات غاز الطهي عن طريق منظومة إلكترونية حتى يتسنى الحصول عليها بأيسر الطرق. كما قام بزيارة عدد من المؤسسات التعليمة في المنطقة، وفي مدرسة الفداء الابتدائية، والتي اتضح اكتظاظها بالتلاميذ أكبر طاقتها الاستيعابية بالإضافة لكم الهائل من المعلمين الذي يقابله نقص في معلمات بعض التخصصات ، ووقف بنفسه على معاناة المعلمين والتلاميذ في مدرسة " مجد العرب" التي تضم عدد"619"، طالبا في مرحلة التعليم الثانوي، والتي تفتقر لمقومات المؤسسة التعليمية النموذجية .كما تفقد الجسر الحديدي بمنطقة طريق المطار الذي أكد له المهندسون بأنه متهالك ويحتاج إلى صيانة عاجلة وفي انتظار تكليف شركة متخصصة لصيانته بعد إحالة ملفه لإدارة المشروعات بمصلحة الطرق والجسور بوزارة المواصلات والتي ستبدأ صيانته بالتنسيق مع مرور طرابلس. وعقب الجولة قام النائب معيتيق بزيارة مركز التدريب والاستشارات التابع للبلدية وعقد اجتماعاً موسعاً مع السيد العميد، والمسؤولين وعبر عن اعجابه بما التمسه على أرض الواقع من خدمات تقدم للمواطنين في مختلف المجالات، وأكد تعاونه لحل المختنقات التي تعيق سير عمل البلدية وفق الإمكانات المتاحة.



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