شركة البريقة لتسويق النفط تنفي قطع إمدادات الوقود على المنطقة الغربية ومناطق الجبل .

طرابلس 8 يناير 2018 ( وال ) نفت شركة البريقة لتسويق النفط وعبر مكتبها لتوزيع الوقود والغاز ما تتداوله صفحات التواصل الأجتماعي بأن الشركة قامت بقطع إمدادات الوقود على المنطقة الغربية ومناطق الجبل .

وأكدت الشركة في بيان تسلمت وكالة الأنباء الليبية نسخة منه بأنها أعادت تفعيل الحدود التشغيلية لكل مستودع وفق المتعارف عليه في السابق ليقتصر توزيع الوقود بمستودع طرابلس والزاوية على النحو التالي :-

واوضحت بان توزيع الوقود من مستودع طرابلس النفطي يقتصر على مدينة طرابلس الكبرى ومناطق سهل الجفارة وصولآ حتى غريان والإصابعة وشرقها حتى بني وليد وترهونه .

بينما يقتصر توزيع الوقود من مستودع الزاوية النفطي على المناطق الغربية ومناطق الجبل الواقعة غرب غريان والأصابعة هذا فيما يتعلق بالوقود .

وأشارت الشركة في بيانها الى ان ما يتعلق بالغاز فان كافة المناطق بالجبل لا زالت تزود عبر مستودع طرابلس النفطي .



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