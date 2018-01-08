لجنة متابعة اتفاق مصراته تاورغاء تناقش نتائج الزيارة الميدانية لمدينة تاورغاء

طرابلس 8 يناير 2018 ( وال ) - ناقشت اللجنة المكلفة بمتابعة اتفاق مصراته تاورغاء نتائج زيارة يوم أمس الأحد الميدانية لمدينة تاورغاء للوقوف على احتياجاتها، إضافة إلى مراجعة ما تم الاتفاق عليه خلال اللقاءات التي تمت مع المجلس المحلي تاورغاء والمجلس البلدي مصراته.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم الإثنين بديوان رئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس بحضور المدير القُطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وممثلين عن مكتب شؤون التنسيق ببعثة الأمم المتحدة للبحث في آلية التنسيق بين الوكالات المتخصصة والقطاعات الحكومية بشأن توفير المخصصات المالية المقرر تسديدها على مرحلتين، إضافة إلى تهيئة الظروف الأمنية المناسبة لعودة أهالي تاورغاء.

كما ناقشت اللجنة الأولويات العاجلة للمركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام والهيئة العامة للبيئة ومدى جاهزيتها، إضافة إلى متابعة الإجراءات التنفيذية لدى الوزارات لتقديم خدماتها بالشكل المطلوب والاستفادة من الدعم المتوفر لدى صندوق دعم الاستقرار، كأحد الموارد المتاحة لتنفيذ العودة في الموعد المحدد.

وأكدت اللجنة أن الأول من فبراير القادم هو موعد بداية عودة أهالي تاورغاء وسيتم تنظيم برنامج العودة خلال الأيام المقبلة.



...( وال ) ...

