مقتل 13 شخصا جراء قصف جوي ومدفعي في ضواحي دمشق.





بيروت 8 يناير 2018 (وال)- لقى 13 شخصا على الأقل مصرعهم اليوم،

من بينهم أربعة أطفال، جراء قصف جوي ومدفعي على مناطق مختلفة في الغوطة

الشرقية، معقل المعارضة الرئيسي بضواحي دمشق، حسبما أفاد المرصد السوري

لحقوق الإنسان.

وقتل ستة أشخاص نتيجة قصف نفذته طائرات غير معلومة الهوية على مدينة

دوما، وهي أكبر مدن المنطقة؛ بينما لقى ثلاثة أشخاص مصرعهم على نحو مماثل

في بلدة مديرا، بالإضافة إلى ثلاثة آخرين بنيران المدفعية في مدينة سقبا.

كما أوضح المرصد أن رجلا قتل برصاص القوات النظام السورية في منطقة

حمورية، مشيرا إلى أن أربعين جريحا أصيبوا بجروح جراء كافة هذه الهجمات.

ومن جهة أخرى، أضاف المصدر أن ثلاثة أشخاص، من بينهم قاصر، قتلوا اليوم

متأثرين بجراحهم التي أصيبوا بها بالأمس جراء الغارات الجوية في دوما

وعربين وماديرا.