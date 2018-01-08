الجمعية العمومية لشركة الراحلة للخدمات النفطية تناقش في اجتماعها الأول للعام الحالي آلية العمل والخطط المستقبلية للشركة.



طرابلس 8 يناير 2018 ( وال ) - عقدت الجمعية العمومية لشركة الراحلة

للخدمات النفطية اليوم الاثنين بمقرها في طرابلس اجتماعها العادي الأول

للعام 2018 ، ضم رئيس وأعضاء مجلس الادارة والمدير العام والادارات

والمكاتب التنفيذية بالشركة.

وحضر الاجتماع ممثلين عن صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي ، وشركة

الاستثمار الوطني ، ومستخدمي شركة الراحلة ، واعضاء هيئة المراقبة ،

والمساهمين الخواص.

واستعرضت الجمعية العمومية للشركة خلال اجتماعها جملة من المواضيع ذات

العلاقة بالانشطة والخدمات التي تقوم بها من بينها الأعمال المنجزة خلال

الفترة من 2014 حتى 2017 ومناقشة آلية العمل والخطط والبرامج المستقبلية

للشركة للرفع من مستوى أدائها.

كما ناقش الاجتماع المشاكل التي تواجهها شركة الراحلة للخدمات النفطية

والناتجة عن الظروف الراهنة ومكافحة تهريب المحروقات ، وكذلك تقديم

المقترحات والحلول لمراقبة المحروقات وتقنينها.

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