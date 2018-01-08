العدد الأسبوعي لصحيفة " فسانيا " يسلط الضوء على مركز سبها الطبي وأدائه اليومي .

سبها 8 يناير 2018 ( وال ) - حفل العدد الأسبوعي من صحيفة " فسانيا "

الذي صدر اليوم بالعديد من الأخبار المحلية والعالمية والمتابعات السياسية والاجتماعية والثقافية المتنوعة .

وقد سلط العدد الأسبوعي للصحيفة التي تطبع في سبها وتوزع في كامل أنحاء ليبيا الضوء على مركز سبها الطبي وأداؤه اليومي وما يعانيه من نقص في الإمكانيات .

هذا العدد جاء متنوعا يجمع بين السياسة والأدب والثقافة وآخر أخبار العلوم والاكتشافات .

يشار إلى أن صحيفة " فسانيا " منتظمة في الصدور أسبوعيا ولا زالت تصدر

وسط تعثر واضح للصحف الأخرى عن الصدور وتحاول جاهدة أن تسد الفراغ

الحاصل في هذا الشأن .



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