المركز الوطني لتنمية الطفل بالهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون يقيم حفل تسليم (جائزة الضاد للتهجئة باللغة العربية 2017 للأطفال).





طرابلس 8 يناير 2018 ( وال ) - نظم المركز الوطني لتنمية فنون الطفل

بالهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون اليوم بطرابلس حفل تم خلاله

تسليم (جائزة الضاد للتهجئة باللغة العربية 2017 للأطفال) في موسمها

الاول وذلك بالتعاون مع ادارة التعليم الخاص بوزارة التعليم .

وأوضح المنسق العام للجائزة "محمد سالم لشو" في كلمة له بالحفل أن الهدف

من هذه الجائزة تعويد الاطفال على النطق والتهجئة السليمة والكتابة

الصحيحة للغة العربية ،بالاضافة الى الاسهام في نشرها والاحتفاء

بالمبدعين من ابنائها حماية لاجيالنا الجديدة من فقدان ما تمتلكه من

أدوات ثقافية وتعليمية ولغوية .

من جانبها افادت مدير عام المركز الوطني لتنمية فنون الطفل " أمينة رمضان

الرويمي" وكالة الانباء الليبية أن المحفل الثقافي يحدث لأول مرة في

ليبيا واستهدف خلاله تلاميذ الصف الرابع والخامس والسادس من مدارس

التعليم الخاص على مستوى بلديات طرابلس المشاركة في هذه المسابقة والتي

بلغ عددها ألف مدرسة .

وأوضحت " الرويمي" أن الهدف من هذه الجائزة هو تشجيع استعمال اللغة

العربية ونشر الوعي باهميتها وتعزيز استخدامها في الحياة العامة وتسهيل

تعلمها وتدريسها من أجل الارتقاء باللغة العربية واتقان التهجئة وضمان

استمرارها بتنمية فن القراءة لدى الاطفال .

واعلنت لجنة التحكيم الخاصة بالجائزة عن نتائج المسابقة بحسب الصفوف

والتي جاءت على النحو التالي :ـ

- أولاً : الصف السادس : فقد فاز التلميذ " مالك عادل قصار" من (مكتب

تعليم عين زارة – مدرسة طلائع التوفيق) بالترتيب الأول ،وتحصل على

الجائزة الذهبية ، والترتيب الثاني " محمد طارق وهرة من (مكتب تعليم سوق

الجمعة – مدرسة المبشر) والجائزة : الفضية ، والثالث " يوسف اسماعيل

القمودي" من (تاجوراء – مدرسة مدارج السالكين)والجائزة : البرونزية .

- ثانياً : الصف الخامس : فقد فازت التلميذة " رؤى مسعود محمد امحمد" من

( مكتب تعليم قصر بن غشير – مدرسة الريف الخالد) على الترتيب الأول ،

وتحصلت على الجائزة : الذهبية ، والترتيب الثاني "ساجد سامي المحجوب " من

(مكتب تعليم طرابلس المركز – مدرسة المعالي الحديثة) والجائزة : الفضية ،

والترتيب الثالث " عبد الرحمن معمر أبوطويرات" من ( مكتب تعليم سوق

الجمعة – مدرسة نيل الأوطار) والجائزة : البرونزية .

- ثالثاً : الصف الرابع : فقد فاز بالترتيب الاول، التلميذ " محمود مفتاح

محمد تيبار" من (مكتب تعليم قصر بن غشير – مدرسة التوحيد) والجائزة :

الذهبية ، والترتيب الثاني " الحارث عبد الحكيم أبوعائشة" من ( مكتب

تعليم تاجوراء – مدرسة مدارج السالكين) والجائزة : الفضية ، والترتيب

الثالث " هبة عبدالسلام رمضان" من (مكتب تعليم طرابلس المركز – مدرسة

يثرب) والجائزة : البرونزية.

وحضر حفل تسليم الجائزة المستشارة الخاصة لوزيرة الشؤون الاجتماعية

بحكومة الوفاق الوطني ، ومدراء ادارتي التعليم الخاص وتطوير التعليم

الجديد بوزارة التعليم ، ومكتب الطفل بالهيئة العامة للثقافة وعدد من

خبراء اللغة عربية ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بالطفولة وحقوق

الانسان .

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