مسؤول الملف الصحي وإدارة الخدمات الصحية ببلدية صبراته يبحث مع أصحاب الصيدليات أهم المشاكل التي تواجه عملهم.الإثنين ، 08-01-2018 - 15:31:00



صبراته 08 يناير 2018 (وال)-عقد بديوان المجلس البلدي صبراتة اجتماع ضم
مسؤول الملف الصحي بالمجلس وإدارة الخدمات الصحية وأصحاب الصيدليات
العاملة في نطاق البلدية.
وعرض الاجتماع أبرز المشاكل التي تواجه عمل الصيدليات بالبلدية، إضافة
إلى مناقشة إجراءات بعض الصيدليات من الناحية القانونية والطبية وحصولها
على الرخص التجارية اللازمة.
وأفاد مراسل وكالة الأنباء الليبية بان الاجتماع ناقش آلية تنظيم عمل
الصيدليات بحيث تبقى مفتوحة لمدة 24 ساعة لتوفير الأدوية والخدمات
اللازمة للمواطنين في نطاق البلدية.إضافة إلى مناقشة آلية إعدام المخلفات
الطبية المتراكمة لدى الصيدليات والتنسيق مع الجهات المختصة لإعدامها.
وسيعمل المجلس البلدي صبراتة على التنسيق مع الجهات الأمنية المختصة
لتوفير الحماية اللازمة للصيدليات التي ستعمل لمدة 24 ساعة خدمة للصالح
العام.

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