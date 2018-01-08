رئيس المجلس الرئاسي يلتقي رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا.

طرابلس 08 يناير 2018 (وال)- استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السيد " فائز السراج " صباح اليوم الإثنين بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السيد " غسان سلامة " .

وتناول اللقاء الذي حضره المستشار السياسي للرئيس " الطاهر السني " وعدد من أعضاء البعثة الأممية تطورات الوضع السياسي في ليبيا ، وجدد رئيس المجلس دعمه لمهمة المبعوث الاممي والخطوات التي أتخذها لاستكمال المرحلة الانتقالية الحالية وصولا إلى الانتخابات وبدء مرحلة بناء ليبيا المستقرة.

من جانبه نقل السيد " سلامة " إلى رئيس المجلس الرئاسي تحيات الأمين العام للأمم المتحدة مشيدا بجهود سيادته في تحقيق الأمن والاستقرار ، ومنوها بما تم انجازه من مصالحة بين مدينتي مصراتة وتاورغاء لتفتح الطريق أمام عودة أهالي تاورغاء إلى مدينتهم.

وقال السيد الرئيس أنه هناك آلية لتنفيذ اتفاق المصالحة وستبدأ عودة

أهالي تاورغاء في أول فبراير المقبل ، معربا عن أمله في أن يدشن هذا

الحدث لمرحلة جديدة يسودها السلم الأهلي.



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