المستشار الإعلامي برئاسة الوزراء يجتمع مع مدير عام وكالة الانباء الليبية .

طرابلس 08 يناير 2018 ( وال ) بحث المستشار الإعلامي برئاسة الوزراء " علي جبريل " مع مدير عام وكالة الانباء الليبية " العارف بيوك " اليوم الاثنين الصعوبات والمختنقات التي تواجه عمل وكالة الانباء ، ومقترحات المعالجة اللازمة بالخصوص .

وتم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر رئاسة الوزراء ظهر اليوم مناقشة بعض الاجراءات الادارية المتعثرة والديون المتراكمة على الوكالة واشتراكاتها في الاتحادات العربية والدولية ، ووكلات الانباء العالمية ، وامكانية اعادة تفعيل مكاتبها بالخارج .



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