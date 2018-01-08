المستشار الإعلامي برئاسة الوزراء يجتمع مع مدير عام وكالة الانباء الليبية .
الإثنين ، 08- 01- 2018 - 15:26:00
طرابلس 08 يناير 2018 ( وال ) بحث المستشار الإعلامي برئاسة الوزراء " علي جبريل " مع مدير عام وكالة الانباء الليبية " العارف بيوك " اليوم الاثنين الصعوبات والمختنقات التي تواجه عمل وكالة الانباء ، ومقترحات المعالجة اللازمة بالخصوص .
وتم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر رئاسة الوزراء ظهر اليوم مناقشة بعض الاجراءات الادارية المتعثرة والديون المتراكمة على الوكالة واشتراكاتها في الاتحادات العربية والدولية ، ووكلات الانباء العالمية ، وامكانية اعادة تفعيل مكاتبها بالخارج .
...( وال )..