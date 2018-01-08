وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين يبحث أوضاع نازحي "أبوكماش".





طرابلس 08 يناير 2018 (وال)- بحث وزير الدولة المفوض لشؤون النازحين

والمهجرين الدكتور " يوسف جلالة " أوضاع نازحي مدينة "أبوكماش"، من حيث

الأوضاع الإنسانية والمعاناة التي يعيشها سكان المدينة منذ سنة 2011م،

جراء الأحداث التي شهدتها المدينة.

جاء ذلك خلال لقاء عقد اليوم الإثنين بديوان رئاسة الوزراء بالعاصمة

طرابلس مع النائبين عن مدينتي رقدالين وزلطن السيد "مولود الأسود"

والسيدة "حيمة العائب"، بحضور عميد بلدية زلطن السيد " عمران الشتيوي "

وعدد من أعضاء المجلس البلدي للمدينة، ورئيس لجنة نازحي "أبوكماش".

وتدارس اللقاء، المشاكل الناتجة عن النزوح ووضع الحلول المناسبة لهذه

القضية ومتابعتها مع الجهات ذات العلاقة بمؤسسات الدولة.



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