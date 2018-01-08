وزيرة الشؤون الاجتماعية تناقش مع رئيس جامعة طرابلس امكانية إنشاءقسم للاطراف الصناعية بالجامعة .
الإثنين ، 08- 01- 2018 - 15:07:00
طرابلس 08 يناير 2018 (وال)- عقد بجامعة طرابلس اليوم الاثنين اجتماع
ضم وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوفاق الوطني " فاضي الشافعي " ورئيس
جامعة طرابلس الدكتور " نبيل النطاح " ووكلاء الجامعة لشؤون الطبية
والعلمية والمستشار الاجتماعي بالوزارة .
وتركز الاجتماع على مناقشة اهمية الاستفادة من الجامعات كبيت خبرة ،
وامكانية إنشاء قسم للاطراف الصناعية بالجامعة لتخريج كوادر قادرة على
مواكبة التطور في مجال صناعة الاطراف واجراء الدراسات والبحوث المتعلقة
بها .
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تفعيل القرارات الصادرة بالخصوص
ووضعها موضع التنفيذ وايجاد الاليات اللازمة وتوفير الامكانيات للانطلاق
في هذا المشروع .
... ( وال )..