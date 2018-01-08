وزيرة الشؤون الاجتماعية تناقش مع رئيس جامعة طرابلس امكانية إنشاءقسم للاطراف الصناعية بالجامعة .



طرابلس 08 يناير 2018 (وال)- عقد بجامعة طرابلس اليوم الاثنين اجتماع

ضم وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوفاق الوطني " فاضي الشافعي " ورئيس

جامعة طرابلس الدكتور " نبيل النطاح " ووكلاء الجامعة لشؤون الطبية

والعلمية والمستشار الاجتماعي بالوزارة .

وتركز الاجتماع على مناقشة اهمية الاستفادة من الجامعات كبيت خبرة ،

وامكانية إنشاء قسم للاطراف الصناعية بالجامعة لتخريج كوادر قادرة على

مواكبة التطور في مجال صناعة الاطراف واجراء الدراسات والبحوث المتعلقة

بها .

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تفعيل القرارات الصادرة بالخصوص

ووضعها موضع التنفيذ وايجاد الاليات اللازمة وتوفير الامكانيات للانطلاق

في هذا المشروع .





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