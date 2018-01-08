الذهب ينزل مع صعود الدولار وسط توقعات برفع الفائدة الأمريكية .





نيويورك 8 يناير 2018 ( وال ) - نزلت أسعار الذهب اليوم الاثنين بعدما

صعد الدولار بفضل توقعات بشأن مزيد من الزيادات في سعر الفائدة الأمريكية

هذا العام.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1317.60 دولار

للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0711 بتوقيت جرينتش.

وفي الأسبوع الماضي لامس الذهب أعلى مستوى منذ 15 سبتمبر عند

1325.86 دولار.

وسجل الذهب مكاسب الأسبوع الماضي للأسبوع الرابع على التوالي.

وانخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة يوم الاثنين إلى

1318.80 دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة إلى 92.155 يوم الاثنين ليصعد من أقل

مستوى له منذ 20 سبتمبر عند 91.751 الذي سجله في الثاني من يناير .

ونزل السعر الفوري للفضة 0.6 بالمئة إلى 17.12 دولار للأوقية بعد أن

سجل أعلى مستوى في شهر ونصف الشهر يوم الجمعة عند 17.29 دولار.

وهبط البلاتين 0.3 بالمئة إلى 966.50 دولار للأوقية بعدما بلغ أعلى

مستوى فيما يزيد على ثلاثة أشهر ونصف الشهر عند 970.5 دولار في وقت سابق

من الجلسة.

وصعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1096 دولارا للأوقية. وسجل المعدن

مستوى قياسيا عند 1105.70 دولار الأسبوع الماضي.

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