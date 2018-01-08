أسهم أوروبا تسجل أعلى مستوى في أكثر من عامين مع صعود السيارات .





ميلانو 8 يناير 2018 ( وال ) - سجلت الأسهم الأوروبية أعلى مستوى فيما

يزيد على عامين في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين في حين استمرت الثقة

بشأن النمو العالمي في تعزيز شهية المستثمرين للأسهم العالمية.

وتحسنت المعنويات بفضل ازدهار قطاع السيارات وتجدد نشاط إبرام الصفقات

وتحديث أفضل من التوقعات من ديالوج لصناعة الرقائق ، ودعم قطاع أشباه

الموصلات المعنويات ليصعد المؤشر ستوكس 600 بما يصل إلى 0.4 بالمئة إلى

مستويات لم يشهدها منذ أغسطس 2015.

وتخلي مؤشر الأسهم الأوروبية عن بعض مكاسبة ليصعد 0.1 بحلول الساعة

0826 بتوقيت جرينتش.

وزاد المؤشر داكس الألماني 0.2 بالمئة وفايننشال تايمز 100 البريطاني

0.1 بالمئة.

وقاد مؤشر قطاع السيارات الأوروبي مكاسب القطاعات مرتفعا 0.8 بالمئة

وهو أعلى مستوى منذ مايو 2015.

وزاد سهم شركة السيارات الإيطالية الأمريكية فيات كرايسلر 2.2 بالمئة

وبيجو الفرنسية 1.6 بالمئة و بي.ام.دبليو 1.4 بالمئة.

وتضررت أسهم ديالوج في الآونة الأخيرة بسبب مخاوف المستثمرين من

احتمال فقد أهم عملائها شركة أبل لكن السهم ارتفع يوم الاثنين 3.5 بالمئة

بعدما أعلنت الشركة أن المبيعات بلغت 463 مليون دولار وفقا لبيانات أولية

في الربع الرابع متجاوزة الحد الأعلى لنطاق التوقعات الذي أعلنته في

نوفمبر .

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