بدء الدورة التدريبية بشركة البريقة في مجال تشغيل وصيانة ومعايرة الأجهزة المعملية .





طرابلس 8 يناير 2018 ( وال ) - بدأت بمستودع بن جابر النفطي بمدينة

طرابلس الاحد الدورة التدريبية في مجال تشغيل وصيانة ومعايرة الأجهزة

المعملية الحديثة والتي تستهدف المهندسين والفنيين الجدد بالإدارة .

وسيتم خلال اعمال الدورة التدريب في المجالات التالية

- قياس نسبة تلوث المياه والتربة بالعناصر التشغيلية بإستخدام أجهزة

الأشعة السينية ( x- ray ).

- إجراء تحاليل لإختبار تلوث الهواء ( air pollution ).

- إجراء تحاليل لتلوث المياه والتربة بالمواد الهيدروكربونية .

وذكرت مصادر شركة البريقة لتسويق النفط أن هذه الدورة تهدف إلى الرفع

من كفاءة العاملين بالمختبر البيئي والتعرف على برمجة هذه المعدات

إلكترونياً وتنفيذ التطبيقات ومعالجة المشاكل الفنية وإجراء المعايرة

والصيانة لهذه الأجهزة وبالشكل الصحيح والتعرف على الصيانة الطارئة لها .

(وال)