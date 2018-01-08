الشركة العامة للكهرباء : لاطرح للاحمال اليوم الاثنين .





طرابلس 8 يناير 2018 ( وال ) - توقعت الشركة العامة للكهرباء اليوم

الاثنين أن هناك فائض في التوليد المتاح على الشبكة العامة يصل إلى 100

ميجاوات ، مشيرة إلى أنه بذلك لن يكون هناك طرح للاحمال لهذا اليوم .

وأوضحت الشركة، في بيان رسمي لها نشرته على صفحتها الرسمية أن هذا

الفائض في الانتاج، يأتي مع استمرار فصل الخطوط المغذية لمدينة طرابلس من

الناحية الشرقية وذلك إلى حين انتهاء أعمال الصيانة.

وأشارت الشركة في بيانها إلى أن التوليد المتاح للشبكة العامة اليوم

الاثنين يبلغ نحو 5700 ميجاوات ،وفي المقابل سيكون الاستهلاك المتوقع

للشبكة العامة حوالي 5600 ميجاوات .

( وال )