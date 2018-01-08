قوات الاحتلال تعتقل (23) مواطناً من الضّفةالغربية المحتلة .





رام الله 8-يناير -2018 (وال) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي (23)

مواطناً من محافظات الضفة الغربية، وذلك منذ مساء الأمس وحتى فجر اليوم

الاثنين.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني في بيان أن قوات الاحتلال اعتقلت تسعة

مواطنين من محافظة بيت لحم ، فيما اعتقلت سبعة مواطنين من القدس.

وأضاف نادي الأسير أن قوات الاحتلال اعتقلت الشبان أحمد عبد السلام (18

عاماً) وعثمان الشافعي من رام الله، وأحمد عدنان سعيد خلف (18 عاماً)،

وسعد محمد عبد الله نور (19 عاماً)، من جنين، , وآخر يبلغ من العمر (16

عاماً) من نابلس، وزيد العرامين من الخليل، ونصرعدوان من قلقيلية.

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