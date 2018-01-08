الهيئة العامة للثقافة تطلق مسابقة خاصة بالثقافة الانتخابية.الإثنين ، 08-01-2018 - 12:05:00



طرابلس 8 يناير 2018 ( وال ) - أطلقت الهيئة العامة للثقافة مسابقة
لزيادة الوعي بالثقافة الانتخابية، لإنتاج مجموعة من البروموهات الخاصة
بالانتخابات، وذلك لحث المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات وأهميتها
للوطن.
وتدعو الهيئة كل من يرغب الاشتراك في هذه المسابقة مراجعة الموقع
الالكتروني للهيئة للاطلاع على الشروط الخاصة بالمسابقة ، علما
بأن اخر يوم لتسليم المشاركات هو 31 من شهر يناير الجاري .
وترسل المشاركات على الإيميل التالي Info@culture.gov.ly أو تسلم
لإدارة الشؤون الإعلامية، بالهيئة العامة للثقافة، بمقرها الكائن بمنطقة
الهضبة القاسي طرابلس.
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