" العزومي" يعلن عن حاجة مركز سبها لعلاج الأورام لأعمالِ توسعةٍ شاملة .





طرابلس 08 يناير 2018 ( وال ) - أعلن مدير إدارة المشروعات بوزارة

الصحة السيد "محمد العزومي" عن حاجة مركز سبها لعلاج الأورام ، لأعمال

توسعة شاملة تضم غرف الكشف والإيواء .

وكشف " العزومي" في تصريح له نشر على الصفحة الرسمية للوزارة عن تردد

ما يزيد عن 500 حالة على المركز من مختلف مدنِ ومناطق ليبيا وفقاً لم

تضمنه سجل المركز الخاص بالحالات.

وأكد أن المركز يقدم خدماته " بشكلٍ جيد " ولكنه بحاجةٍ لأعمال توسعةٍ

تتلاءم وحجم الخدمات التي يقدمها ، خصوصاً أنه الوحيد الذي يقدم خدمات

علاج مرضى الأورام بالمنطقة الجنوبية .

وأوضح أن مستشفى براك العام يحتاجُ إلى دعمٍ كامل وإلى صيانة

منظوماته العاطلة عن العمل ، ليتمكن من تقديم خدماته للمواطنين" على حد

قوله .

وأرجع "العزومي" أسباب المشاكل التي يعاني منها مركز سبها الطبي إلى

توقف المولد الكهربائي عن العمل ، ونقص الأثاث الطبي كأسرّة العناية ،

إلى جانب توقف بعض المصاعد عن العمل ، وتوقف أعمال الصيانة في بعض

الاقسام الإيوائية أيضاً ، الأمر الذي أدى إلى نقص السعه السريرية للمركز

.

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