وكيل وزارة المواصلات لشؤون المواني والنقل البحري يزور ميناء الخمس .





الخمس 8 يناير 2018 ( وال ) - تفقد وكيل وزارة المواصلات لشؤون

المواني والنقل البحري المهندس "أحمد السنوسي حمي" سير العمل بميناء

الخمس البحري رفقة وكيل وزارة الداخلية "عبد السلام عاشور" ورئيس مصلحة

المواني "عمر الجواشي" .

كما اطلع وكيل الوزارة خلال هذه الزيارة على المشاكل التي يواجهها هذا

المرفق الحيوي بمدينة الخمس والدور الذي يقوم به خدمة للاقتصاد الوطني

ومن اهمها الجانب الأمني وكيفية حل المشاكل الذي تواجهه بالتنسيق مع

الجهات المختصه .. ومشكلة السفينة الراسية بالميناء (مورنينج قلوري ) .

هذا وقد تم عرض المشاريع المستقبلية من قبل المهندس المختص بإدارة

المشروعات لمصلحة المواني والنقل البحري .

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